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Харрис показала справку о состоянии своего здоровья
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Отмечается, что вице-президент «обладает физической и психической устойчивостью» undefined
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Харрис показала справку о состоянии своего здоровья

Отмечается, что вице-президент «обладает физической и психической устойчивостью»

Кандидат в президенты США от демократов и вице-президент Камала Харрис показала справку о состоянии своего здоровья — 59-летняя женщина «обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента».


В заключении врача сказано, что кандидат в президенты США придерживается «очень здоровой диеты» и ведет здоровый, активный образ жизни. Ее последний медицинский осмотр в апреле был «ничем не примечательным».


Отмечается, что Харрис последние три года проходила курс лечения от аллергии.


Публично раскрывать данные о своем здоровье — политическая традиция предвыборной кампании в США. 78-летний кандидат от республиканцев Дональд Трамп еще в августе говорил, что был бы «очень рад» опубликовать свои медицинские записи, но с тех пор отклоняет запросы СМИ по этому вопросу.

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#сша #харрис #выборы президента
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