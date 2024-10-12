Кандидат в президенты США от демократов и вице-президент Камала Харрис показала справку о состоянии своего здоровья — 59-летняя женщина «обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента».





В заключении врача сказано, что кандидат в президенты США придерживается «очень здоровой диеты» и ведет здоровый, активный образ жизни. Ее последний медицинский осмотр в апреле был «ничем не примечательным».





Отмечается, что Харрис последние три года проходила курс лечения от аллергии.





Публично раскрывать данные о своем здоровье — политическая традиция предвыборной кампании в США. 78-летний кандидат от республиканцев Дональд Трамп еще в августе говорил, что был бы «очень рад» опубликовать свои медицинские записи, но с тех пор отклоняет запросы СМИ по этому вопросу.