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Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила супруга в краже 37 миллиардов рублей
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Она заявила, что Владислав Бакальчук «потерял адекватность восприятия» undefined
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Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила супруга в краже 37 миллиардов рублей

Она заявила, что Владислав Бакальчук «потерял адекватность восприятия»

Основательница Wildberries Татьяна Ким попросила своего мужа Владислава Бакальчука действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х».


«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападение на строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — сказала Ким в своем видеообращении.


По ее словам, Бакальчук «своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок», а его «хваленая команда» «обворовала» Wildberries на 37 миллиардов рублей. 


В начале октября Владислав Бакальчук заявил, что подал иск на 350 миллиардов рублей против жены, Wildberries и РВБ.


Как сообщил сам Бакальчук в своем Telegram-канале, в эту сумму он оценил активы Wildberries, которые, как он полагает, были незаконно переданы РВБ, — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».

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#бизнес #wildberries #бакальчук #маркетплейс
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