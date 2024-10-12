Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила супруга в краже 37 миллиардов рублей

Основательница Wildberries Татьяна Ким попросила своего мужа Владислава Бакальчука действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х».





«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападение на строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — сказала Ким в своем видеообращении.





По ее словам, Бакальчук «своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок», а его «хваленая команда» «обворовала» Wildberries на 37 миллиардов рублей.





В начале октября Владислав Бакальчук заявил, что подал иск на 350 миллиардов рублей против жены, Wildberries и РВБ.





Как сообщил сам Бакальчук в своем Telegram-канале, в эту сумму он оценил активы Wildberries, которые, как он полагает, были незаконно переданы РВБ, — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».