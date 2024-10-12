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Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Грозном
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В результате ЧП на АЗС погибли четыре человека, в том числе двое детей undefined
Новости

Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Грозном

В результате ЧП на АЗС погибли четыре человека, в том числе двое детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию со взрывом на заправке в Грозном. Ранее в МЧС подтвердили гибель четверых человек. 


«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал политик в своем Telegram-канале.


Он выразил соболезнования родным и близким погибших.


12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Ахматовском районе города начался пожар на АЗС «Лидер», после этого произошел взрыв.


В настоящее время возгорание ликвидировано, спасатели ведут работы по разбору завалов. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, причина устанавливается, сообщили в МЧС. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, заявили в СК РФ.

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#чечня #кадыров #взрыв #грозный
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