Француза Винатье приговорили к трех годам колонии за нарушение закона об иноагентах

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Франции Лорана Винатье (признан иноагентом) за уклонение от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сбор данных военного характера, передает ТАСС из зала суда.
Во время рассмотрения уголовного дела адвокат француза заявил, что запрошенный обвинением срок чрезмерно суров, и попросил назначить Винатье штраф. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
Дело рассматривалось в особом порядке, поэтому суд не мог назначить гражданину Франции наказание, превышающее две трети от максимального по данной статье.
По версии следствия, Винатье с апреля 2021-го по август 2022 года собирал сведения в области военной деятельности, а также о мобилизации, о чем должен был уведомить соответствующий российский орган. Утоняется, что француз получал сведения о размещении Вооруженных сил России на территории Украины и о прогнозах хода военной деятельности.
Винатье является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога». Его задержали в Москве в 6 июня, пишут «Известия». 21 июня Винатье был включен Минюстом России в реестр иноагентов. Свою вину по обвинению в незаконном сборе сведений военного характера Винатье признал 3 июля, а по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента — 16 сентября.