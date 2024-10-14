Француза Винатье приговорили к трех годам колонии за нарушение закона об иноагентах

По версии следствия, Винатье с апреля 2021-го по август 2022 года собирал сведения в области военной деятельности, а также о мобилизации, о чем должен был уведомить соответствующий российский орган. Утоняется, что француз получал сведения о размещении Вооруженных сил России на территории Украины и о прогнозах хода военной деятельности.