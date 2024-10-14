Заместитель президента Российской академии образования, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал расширять пропаганду русского языка. В этом направлении сильно недорабатывают «соответствующие структуры», считает он.





14 октября во время видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» Онищенко поприветствовал на узбекском участника мероприятия из Ташкента. Daily Storm поговорил с замглавы Российской академии образования о русском языке.





«В советское время наш язык и в Восточной Европе был обязательным в обучении, и китайцы учили наш язык, — напомнил он. — До Си Цзиньпина все лидеры Китая знали русский язык, потому что они все получали образование у нас. Язык — это мощный фактор политики, который отделяет народы друг от друга или, наоборот, их объединяет!»





Геннадий Онищенко считает, что «соответствующие структуры» сильно недорабатывают по пропаганде и расширению русскоговорящего поля.





Он посетовал, что число знающих русский падает в том числе в бывших советских республиках. В этих странах советское поколение прекрасно знает русский язык, а современная молодежь не учит его, добавил Онищенко.





«Нам нужно заботиться о том, чтобы наш язык, во-первых, расширял свои границы! — призвал замглавы Российской академии образования. — Во-вторых, это мощный инструментарий для ведения политики, понимания культуры, в которой мы живем».