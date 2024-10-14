Politico: Чехия потратила больше средств на покупку сырья из России, чем на помощь Украине

Чехия с 24 февраля 2022 года до июня 2024 года потратила в пять раз больше средств на закупки российских нефти и газа, чем направила на помощь Украине, пишет европейское издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).