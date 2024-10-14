Новости
Новости 18+
St
Politico: Чехия потратила больше средств на покупку сырья из России, чем на помощь Украине
18+
Сумма закупок сырья больше в пять раз undefined
Новости

Politico: Чехия потратила больше средств на покупку сырья из России, чем на помощь Украине

Сумма закупок сырья больше в пять раз

Чехия с 24 февраля 2022 года до июня 2024 года потратила в пять раз больше средств на закупки российских нефти и газа, чем направила на помощь Украине, пишет европейское издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Из отчета следует, что на закупку энергетического сырья из России Чехия потратила семь миллиардов евро, а на помощь Украине предоставила 1,29 миллиарда евро.

Нефтеперерабатывающие компании Чехии закупали российское топливо со скидкой, таким образом получив сверхприбыли более чем на один миллиард евро.

В частности, компания Orlen Unipetrol смогла извлечь выгоду из ситуации. Как отмечает издание, она заработала на том, что поступающая из России нефть в 2023 году была на 21% дешевле азербайджанской.

#украина #нефть #чехия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...