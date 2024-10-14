Алаудинов: Половина занятой ВСУ территории Курской области освобождена

Около половины территории, занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, освобождена, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире ГТРК «Курск».
По его словам, именно в курском приграничье Украина потеряла самое большое количество западной военной техники. Наряду с ней ВСУ также лишились очень большого количества живой силы, добавил он.
Генерал-майор 12 октября в своем Telegram-канале рассказал, что за последние два месяца российские военные освободили в Курской области 19 населенных пунктов, занятых ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.