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Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи
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Страны будут оказывать друг другу военную поддержку при нападении на одну из сторон undefined
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Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи

Страны будут оказывать друг другу военную поддержку при нападении на одну из сторон

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Документ доступен в думской электронной базе.

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В договоре указывается, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Кроме того, Россия и КНДР смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны».

Также стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.

Документ был подписан 19 июня, во время визита Путина в Пхеньян. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000-го и 2001 года.

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