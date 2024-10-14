Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Документ доступен в думской электронной базе.
В договоре указывается, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Кроме того, Россия и КНДР смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны».
Также стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.
Документ был подписан 19 июня, во время визита Путина в Пхеньян. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000-го и 2001 года.