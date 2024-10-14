Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000-го и 2001 года.