Российские пользователи операционной системы Android теоретически могут лишиться таких сервисов, как почта Gmail и push, заявил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов в специальном интервью RTVI.
Это связано с тем, что россияне используют сервисы транснациональных корпораций, которые зарегистрированы в США. Халитов отметил, что в повседневной жизни они пользуются Google Mobile Services, к которым относятся метки геопозиционирования, прогнозы погоды и множество других бытовых вещей. Кроме того, эти сервисы являются неотъемлемым компонентом операционной системы Android.
Таким образом, российские пользователи Android теоретически могут остаться без многих сервисов, если их заблокируют иностранные компании. Халитов добавил, что эта операционная система не является российской и технологически независимой.
По его мнению, россияне должны понимать, что все иностранные сервисы могут исчезнуть или быть заблокированы.