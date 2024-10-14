Россияне, использующие Android, могут лишиться Gmail и push

Это связано с тем, что россияне используют сервисы транснациональных корпораций, которые зарегистрированы в США. Халитов отметил, что в повседневной жизни они пользуются Google Mobile Services, к которым относятся метки геопозиционирования, прогнозы погоды и множество других бытовых вещей. Кроме того, эти сервисы являются неотъемлемым компонентом операционной системы Android.