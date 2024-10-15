У берегов Камчатки спасли мужчину, дрейфовавшего в открытом море более двух месяцев

Группа туристов, в числе которых был Михаил вместе с братом и племянником, 9 августа пропала со связи во время попытки переплыть из Хабаровского края на Сахалин. Об этом пишет «Камчатка Life».





Длительные поиски результата не дали. Только через два месяца рыбаки, находившиеся на борту судна «Ангел», обнаружили пропавшую лодку в 23 километрах от берегов Камчатки, в акватории Охотского моря, неподалеку от Усть-Хайрюзово. Засечь судно удалось благодаря радару.





46-летний мужчина потерял 50 килограмм за время своего дрейфа, но выжил. Его родственники скончались. На борту лодки нашли два тела: погибшим было 49 и 16 лет. Выжившего отвезли в больницу.





В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что мужчине была оказана первая помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).