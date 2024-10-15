Три человека пострадали во время взрыва автомобиля в Москве

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел на Профсоюзной улице. Двое мужчин с ребенком вышли из подъезда к своему китайскому внедорожнику. На капоте у лобового стекла «лежал странный пакет». Внезапно произошел взрыв.





Пострадали взрослые и ребенок, у всех осколочные ранения. У водителя сломана рука. Всех госпитализировали.





На месте работают экстренные службы и следователи. Возбуждено уголовное дело.