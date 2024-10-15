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Три человека пострадали во время взрыва автомобиля в Москве
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Предварительно, среди раненых шестилетний ребенок undefined
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Три человека пострадали во время взрыва автомобиля в Москве

Предварительно, среди раненых шестилетний ребенок

Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля на юго-западе Москвы, пострадали три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел на Профсоюзной улице. Двое мужчин с ребенком вышли из подъезда к своему китайскому внедорожнику. На капоте у лобового стекла «лежал странный пакет». Внезапно произошел взрыв. 


Пострадали взрослые и ребенок, у всех осколочные ранения. У водителя сломана рука. Всех госпитализировали. 


На месте работают экстренные службы и следователи. Возбуждено уголовное дело.

#москва #автомобиль #подрыв
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