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При взрыве автомобиля в Москве пострадали совладелец бара «Гадкий койот» Мишачев и его сын
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Также травмы получил мужчина, который садился в машину неподалеку undefined
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При взрыве автомобиля в Москве пострадали совладелец бара «Гадкий койот» Мишачев и его сын

Также травмы получил мужчина, который садился в машину неподалеку

При взрыве авто в Москве пострадали ресторатор Виктор Мишачев и его шестилетний сын. Еще один случайный раненый — незнакомый мужчина, который садился в машину рядом в момент инцидента. Об этом пишут ТАСС и Telegram-канал «112». 

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Мотивом покушения на 44-летнего предпринимателя могли стать его бизнес или личная неприязнь, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Взрывное устройство на машине не превышало 100 грамм в тротиловом эквиваленте, отметили там. 


По данным Shot, ресторатору оторвало часть руки, у ребенка посечен лоб. Они в больнице. Расследование продолжается, проводятся обыски и другие мероприятия.


Мишачев — совладелец компании «Шейкер Групп», которая имеет отношение к столичным барам «Гадкий койот» и Dirty Dance Bar. Он также владеет ресторанами и барами в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

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