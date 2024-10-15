При взрыве автомобиля в Москве пострадали совладелец бара «Гадкий койот» Мишачев и его сын

Мотивом покушения на 44-летнего предпринимателя могли стать его бизнес или личная неприязнь, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Взрывное устройство на машине не превышало 100 грамм в тротиловом эквиваленте, отметили там.





По данным Shot, ресторатору оторвало часть руки, у ребенка посечен лоб. Они в больнице. Расследование продолжается, проводятся обыски и другие мероприятия.





Мишачев — совладелец компании «Шейкер Групп», которая имеет отношение к столичным барам «Гадкий койот» и Dirty Dance Bar. Он также владеет ресторанами и барами в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.