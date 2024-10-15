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Осужденный по делу о дискредитации Российской армии Алексей Москалев вышел из колонии
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В 2023-м он был приговорен к двум годам лишения свободы, позже наказание сократили на два месяца undefined
Новости

Осужденный по делу о дискредитации Российской армии Алексей Москалев вышел из колонии

В 2023-м он был приговорен к двум годам лишения свободы, позже наказание сократили на два месяца

Алексей Москалев освободился из ИК-6 в Новомосковске Тульской области. Мужчину у ворот встретила его дочь Маша. 

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Дочь Алексея Москалева, ученица шестого класса, в апреле 2022 года на уроке ИЗО в школе в городе Ефремове Тульской области сделала рисунок с критикой специальной военной операции на Украине. Позже отца девочки оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации Российской армии из-за поста в соцсетях.


В декабре в отношении Москалева возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил — также за посты в соцсетях. Он отрицал вину. 


1 марта Москалева задержали, его дочь поместили в приют в Ефремове. Позже мужчину отправили под домашний арест. В конце марта 2022-го его приговорили к двум годам колонии общего режима. Сам Алексей Москалев на заседании не присутствовал. В суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста в Минск.


13 апреля правоохранительные органы Беларуси сообщили, что передали мужчину российской стороне.


В конце декабря дело Москалева отправили на новое рассмотрение. Тульский областной суд снизил Москалеву срок лишения свободы на два месяца — ему назначили год и 10 месяцев в колонии вместо двух лет.

#тульская область #дискредитация армии #москалев
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