Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов. Его заявление было опубликовано на сайте организации.





По словам Позднякова, «для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды».