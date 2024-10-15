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Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России
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Он возглавляет ОКР с 2018 года undefined
Новости

Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Он возглавляет ОКР с 2018 года

Станислав Поздняков покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов. Его заявление было опубликовано на сайте организации. 


По словам Позднякова, «для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды».

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Исполком ОКР 7 ноября назначит дату олимпийского собрания, на котором пройдут досрочные выборы нового руководства организации.


Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях. До избрания главой ОКР был первым вице-президентом Федерации фехтования России, главой Европейской конфедерации фехтования. 

#олимпийский комитет #станислав поздняков #окр
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