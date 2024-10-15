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Сервис компьютерных игр Steam удалил запрещенные в России материалы
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В общей сложности платформа удалила более 260 страниц с противоправным контентом undefined
Новости

Сервис компьютерных игр Steam удалил запрещенные в России материалы

В общей сложности платформа удалила более 260 страниц с противоправным контентом

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ Steam по требованию Роскомнадзора (РКН) удалил со своих ресурсов все запрещенные в РФ материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там отметили, что Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. 


«Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр (запрещенной информации), будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент», — уточнили в РКН.


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