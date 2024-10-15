Сервис компьютерных игр Steam удалил запрещенные в России материалы

Там отметили, что Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации.





«Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр (запрещенной информации), будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент», — уточнили в РКН.





8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Основанием этому послужило нарушение платформой требований законодательства.