Новости
Новости 18+
St
Роскомнадзор заблокировал Discord
18+
Это произошло из-за того, что сервис нарушал законодательство РФ, пояснили в регуляторе undefined
Новости

Роскомнадзор заблокировал Discord

Это произошло из-за того, что сервис нарушал законодательство РФ, пояснили в регуляторе

Система обмена сообщениями Discord официально заблокирована в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. 


В регуляторе объяснили, что блокировка связана с нарушениями требований российского законодательства. Последний месяц пользователи Discord жаловались на регулярные перебои в работе приложения. 


Discord был запущен в 2015 году. Он представляет собой платформу, на которой люди со схожими интересами могут общаться. 


Сервис популярен среди игрового сообщества, поскольку предлагает игрокам видеоигр возможность беседовать друг с другом и развивать сообщество вне самих игр. Аудитория Discord — порядка 140 миллионов активных ежемесячных пользователей.


Также стало известно, что суд в Москве оштрафовал Pinterest на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной в РФ информации. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#роскомнадзор #блокировка #discord
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...