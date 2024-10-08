Роскомнадзор заблокировал Discord

Система обмена сообщениями Discord официально заблокирована в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.





В регуляторе объяснили, что блокировка связана с нарушениями требований российского законодательства. Последний месяц пользователи Discord жаловались на регулярные перебои в работе приложения.





Discord был запущен в 2015 году. Он представляет собой платформу, на которой люди со схожими интересами могут общаться.





Сервис популярен среди игрового сообщества, поскольку предлагает игрокам видеоигр возможность беседовать друг с другом и развивать сообщество вне самих игр. Аудитория Discord — порядка 140 миллионов активных ежемесячных пользователей.





Также стало известно, что суд в Москве оштрафовал Pinterest на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной в РФ информации.