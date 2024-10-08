В офисе Зеленского заявили, что вторая «саммит мира» по Украине в ноябре не состоится

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине, которую Киев собирался провести в ноябре 2024 года, не состоится. Об этом сообщила советник главы офиса президента Дарья Заровная.





Однако она подчеркнула, что для его подготовки в ноябре «все уже должно быть готово». Сейчас проходят «тематические конференции по каждому пункту «формулы [мира, предложенной Зеленским]», которые заканчиваются принятием коммюнике».





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости участия в запланированной на ноябрь конференции представителей России.





В июле заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не станет участвовать во втором международном «саммите мира», который готовят Украина и ее союзники. В ведомстве сочли риторику саммита ультимативной и тупиковой, поскольку она игнорирует другие инициативы решения российско-украинского конфликта.