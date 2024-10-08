Полицейские из Дагестана рассказали, как живется евреям в регионе

Представитель главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков 2 октября назвал ситуацию с евреями в регионе «очень тяжелой». Он заявил изданию «Подъем», что люди из еврейской общины «боятся, они звонят», а он не знает, что посоветовать. В пресс-службе МВД России по республике сообщили Daily Storm, что еврейские семьи проживают на территории Дагестана в благоприятных условиях.





«Еврейские семьи проживают на территории республики в благоприятных условиях, все общественные организации и синагоги работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что каких-либо жалоб от представителей еврейских общин из-за притеснений по национальному признаку или опасений за свою жизнь не поступало. Все намеченные мероприятия, в том числе религиозные, проводятся своевременно, подчеркнули в пресс-службе.





«При проведении мероприятий представителями еврейской общины, сотрудниками МВД по Республике Дагестан на постоянной основе осуществляется охрана общественного порядка», — заключили в ведомстве.





Исаков, говоря о ситуации с евреями в регионе, не исключал, что их придется вывозить из республики, и объяснял, что антиеврейские настроения в регионе стали причиной «проигранной Израилем информационной войны».





Ранее первый зампред главы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил Daily Storm, что власти Дагестана примут меры против возможных провокаций на фоне сообщений об опасениях местных евреев за свою безопасность.





Парламентарий отметил, что в России «нет и быть не может» проблем, связанных с притеснением граждан в зависимости от национальности, независимо от того, что происходит на международном плане.