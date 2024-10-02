В Дагестане примут меры безопасности на фоне антиеврейских настроений

«У нас в стране таких проблем, связанных с каким-то притеснением граждан в зависимости от национальности, нет и быть не может. Независимо, что бы ни происходило на международном плане, это 100%, — убежден Гильмутдинов. — Поэтому, если с чьей-то стороны в отношении граждан будут какие-то насильственные действия, то надо сразу сигнализировать нашим органам власти, и будут приняты соответствующие меры».