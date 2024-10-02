В Дагестане примут меры безопасности на фоне антиеврейских настроений

Власти Дагестана примут меры против возможных провокаций на фоне сообщений об опасениях местных евреев за свою безопасность. Так считают в комитете Госдумы по делам национальностей.
2 октября представитель главного раввината России в регионе Овадья Исаков заявил «Подъему», что «ситуация очень тяжелая в Дагестане, люди из [еврейской] общины боятся, они звонят», а он не знает, что посоветовать. Исаков не исключил, что евреев придется вывозить из республики. Он объяснил антиеврейские настроения в регионе «проигранной Израилем информационной войной».
Daily Storm попросил первого заместителя председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова прокомментировать опасения раввина из Дагестана.
«У нас в стране таких проблем, связанных с каким-то притеснением граждан в зависимости от национальности, нет и быть не может. Независимо, что бы ни происходило на международном плане, это 100%, — убежден Гильмутдинов. — Поэтому, если с чьей-то стороны в отношении граждан будут какие-то насильственные действия, то надо сразу сигнализировать нашим органам власти, и будут приняты соответствующие меры».
Замглавы комитета по делам национальностей также заявил, что власти Дагестана будут принимать меры, чтобы был порядок и не было никаких провокаций.