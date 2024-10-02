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В Запорожской области совершили теракт против бывшего судьи
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В его автомобиле сработала самодельная взрывчатка undefined
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В Запорожской области совершили теракт против бывшего судьи

В его автомобиле сработала самодельная взрывчатка

В городе Бердянске Запорожской области произошел теракт, направленный против бывшего судьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова.

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В автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство, заявил Рогов.

Бывший украинский судья в настоящее время проходит переквалификацию для работы в российской судебной системе. Рогов добавил, что он жив и его здоровью ничего не угрожает.

По мнению собеседника агентства, за терактом стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Рогов считает, что оно взяло на себя ответственность, после того как сообщило в своем официальном Telegram-канале о гибели судьи.

Похожий инцидент произошел 23 сентября в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что тогда в результате теракта погибла жена главного врача больницы города Алешки Владимира Харлана. Сам доктор и его водитель получили ранения.

#теракт #владимир рогов #запорожская область
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