Осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля обвинили в госизмене

По версии следствия, Журавель через мессенджер «инициативно предложил сотрудничество» представителю Службы безопасности Украины (СБУ). По данным обвинения, в марте 2023 года Журавель отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, военных самолетов, а также данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей.





Дело уже направлено в Волгоградский областной суд. По статье о госизмене Журавелю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.





В феврале суд в Грозном приговорил его к 3,5 года колонии. Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими по делу проходили 13 имамов грозненских мечетей. Он признал свою вину частично.





Жителя Волгограда задержали в мае 2023 года после того, как он сжег Коран на фоне местной мечети. По версии следствия, он записал ролик по заданию украинских спецслужб.





В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил в СИЗО в Грозном Журавеля, и опубликовал кадры. В октябре политик вновь выложил ролик и назвал сына «героем всех мусульман».