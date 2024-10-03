В Хабаровске сгорел музыкальный театр, на месте пожара задержали мигрантов

Мужчинам помощь оказали на месте, а женщину госпитализировали с травмой. Все трое были в здании театра, когда начался пожар, и эвакуировались до приезда спасателей.





На месте происшествия силовики задержали мигрантов. По данным СК, они проводили работы. Сообщается, что начата проверка по факту организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).





По версии СК, здание театра загорелось из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных и других работ. Следователи завели уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»). Виновным по ней грозит до трех лет заключения.