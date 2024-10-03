Минобороны: За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников

Как сообщает ведомство, больше всего дронов ликвидировано в Белгородской области — 73. Над Воронежской областью уничтожили 25 дронов, над Курской — 14, над Брянской — один.





В ночь на 29 сентября над семью регионами России средства ПВО сбили 125 дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.





По сообщению ведомства, над Волгоградской областью уничтожили 67 дронов, 18 — над Ростовской. В Воронежской и Белгородской областях сбили по 17 БПЛА, еще по одному — над территорией Брянской, Курской областей и Краснодарского края. Еще три аппарата подавили над акваторией Азовского моря.