Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса

Ранее в отношении экс-супругов возбудили новое дело, их подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов.





Адвокат Валерии Чекалиной Екатерина Гордон рассказала, что Чекалину допрашивали всю ночь, а затем увезли в изолятор временного содержания. Сама же блогер, утверждает защитница, якобы не знала про вывод денег — если и были какие-то валютные операции, то все происходило за «ее спиной».





Как сообщают «Известия», вместе с блогерами задержан соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Он, предположительно, предложил создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов.





Блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики и питания. После этого Вишняк уехал в США и получал дивиденды. После увеличения доходов решили принимать деньги сразу через банки Дубая.





Речь идет об ООО «Лейтик мейкап», учрежденном в 2020 году, в котором Чекалин имеет 70%, а Вишняк — 30%. Фирма вела оптовую торговлю косметикой, ее выручка в 2023 году составила порядка 90 миллионов рублей. Это чуть более половины от суммы, заработанной «Лейтик мейкап» в 2022-м.