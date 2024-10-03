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Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
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Следователи ранее завели дело о незаконном переводе валюты за рубеж undefined
Новости

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса

Следователи ранее завели дело о незаконном переводе валюты за рубеж

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема задержали после допроса. Об этом пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

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Ранее в отношении экс-супругов возбудили новое дело, их подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов.


Адвокат Валерии Чекалиной Екатерина Гордон рассказала, что Чекалину допрашивали всю ночь, а затем увезли в изолятор временного содержания. Сама же блогер, утверждает защитница, якобы не знала про вывод денег — если и были какие-то валютные операции, то все происходило за «ее спиной».


Как сообщают «Известия», вместе с блогерами задержан соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Он, предположительно, предложил создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов. 


Блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики и питания. После этого Вишняк уехал в США и получал дивиденды. После увеличения доходов решили принимать деньги сразу через банки Дубая.


Речь идет об ООО «Лейтик мейкап», учрежденном в 2020 году, в котором Чекалин имеет 70%, а Вишняк — 30%. Фирма вела оптовую торговлю косметикой, ее выручка в 2023 году составила порядка 90 миллионов рублей. Это чуть более половины от суммы, заработанной «Лейтик мейкап» в 2022-м.

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