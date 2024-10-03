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Сгорела визитная карточка Дальнего Востока: хабаровчане рассказали о пожаре в краевом музтеатре
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По словам местных жителей, в советское время в здании была уникальная система пожаротушения Фото: wikipedia.org
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Сгорела визитная карточка Дальнего Востока: хабаровчане рассказали о пожаре в краевом музтеатре

По словам местных жителей, в советское время в здании была уникальная система пожаротушения

Фото: wikipedia.org

Жители Хабаровска рассказали Daily Storm о пожаре в краевом музыкальном театре. Его называют визитной карточкой Дальнего Востока. Предварительная причина возгорания нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах.


«Это визитная карточка Дальневосточного федерального округа! Таких театров по проекту в России всего три! Такой удобный, комфортный. Костюмы, реквизит. Труппа прекрасная!» — рассказала собеседница Daily Storm.


Она добавила, что рабочие проводили в здании ремонт крыши. По словам очевидцев, рабочих-мигрантов задержали и посадили в микроавтобус правоохранители.


Раньше в здании театра была особая система пожаротушения. «В советское время там была уникальная система пожаротушения. Не знаю, как в настоящее время», — сообщила жительница Хабаровска.


Она рассказала, что в музтеатре был красивейший занавес: «Ткали мастерицы, по-моему, из Прибалтики».


Жительница Хабаровска уточнила, что пожарная часть расположена рядом со зданием, поэтому 11 машин прибыли быстро — примерно через две минуты после начала возгорания, 37-50 человек персонала.


На месте ЧП продолжаются необходимые работы: «До сих пор дым идет и пожарные работают».


МЧС в последний раз проверяло компанию, которая делала крышу театра, в марте 2022 года. Тогда нарушений не выявили, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».


Накануне пожар был в еще одном российском музтеатре, на Урале. При возгорании в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб человек. На четвертом этаже здания загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Более 100 человек эвакуировали. Прокуратура организовала проверку из-за возгорания. 

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Один человек погиб при пожаре в театре в Екатеринбурге

Из театра эвакуировали более 100 человек 2 октября 2024
Dailystorm - Один человек погиб при пожаре в театре в Екатеринбурге
#хабаровск #театр #дальний восток #пожар
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