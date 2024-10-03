Сгорела визитная карточка Дальнего Востока: хабаровчане рассказали о пожаре в краевом музтеатре

Жители Хабаровска рассказали Daily Storm о пожаре в краевом музыкальном театре. Его называют визитной карточкой Дальнего Востока. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах.





«Это визитная карточка Дальневосточного федерального округа! Таких театров по проекту в России всего три! Такой удобный, комфортный. Костюмы, реквизит. Труппа прекрасная!» — рассказала собеседница Daily Storm.





Она добавила, что рабочие проводили в здании ремонт крыши. По словам очевидцев, рабочих-мигрантов задержали и посадили в микроавтобус правоохранители.





Раньше в здании театра была особая система пожаротушения. «В советское время там была уникальная система пожаротушения. Не знаю, как в настоящее время», — сообщила жительница Хабаровска.





Она рассказала, что в музтеатре был красивейший занавес: «Ткали мастерицы, по-моему, из Прибалтики».





Жительница Хабаровска уточнила, что пожарная часть расположена рядом со зданием, поэтому 11 машин прибыли быстро — примерно через две минуты после начала возгорания, 37-50 человек персонала.





На месте ЧП продолжаются необходимые работы: «До сих пор дым идет и пожарные работают».





МЧС в последний раз проверяло компанию, которая делала крышу театра, в марте 2022 года. Тогда нарушений не выявили, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».





Накануне пожар был в еще одном российском музтеатре, на Урале. При возгорании в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб человек. На четвертом этаже здания загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Более 100 человек эвакуировали. Прокуратура организовала проверку из-за возгорания.