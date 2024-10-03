В Калининграде задержали двух сотрудников украинской разведки, подозреваемых в шпионаже

Отмечается, что сотрудники украинской спецслужбы собирали сведения о защищенности границы для заброски агентуры и совершения преступлений в России. Собрав необходимые данные, украинские шпионы попытались пересечь границу, но были задержаны.





В отношении них уже заведено дело о шпионаже. Фигуранты отправлены под арест, добавили в ЦОС ФСБ.





1 октября в ФСБ отчитались о задержании 39 проукраинских радикалов. По данным ведомства, они склоняли подростков к насилию против представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных — от 14 до 35 лет.