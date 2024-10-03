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В Калининграде задержали двух сотрудников украинской разведки, подозреваемых в шпионаже
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Они также пытались выкрасть ребенка undefined
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В Калининграде задержали двух сотрудников украинской разведки, подозреваемых в шпионаже

Они также пытались выкрасть ребенка

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) за шпионаж на российско-литовском участке границе. Кроме того, они собирались выкрасть малолетнего ребенка сотрудника ГУР МОУ, гражданина России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Отмечается, что сотрудники украинской спецслужбы собирали сведения о защищенности границы для заброски агентуры и совершения преступлений в России. Собрав необходимые данные, украинские шпионы попытались пересечь границу, но были задержаны.


В отношении них уже заведено дело о шпионаже. Фигуранты отправлены под арест, добавили в ЦОС ФСБ. 


1 октября в ФСБ отчитались о задержании 39 проукраинских радикалов. По данным ведомства, они склоняли подростков к насилию против представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных — от 14 до 35 лет. 

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