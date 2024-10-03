Москвичи передали свыше 160 тысяч канцтоваров для детей в новые регионы

В Москве подвели итоги ежегодной акции «Соберем ребенка в школу». Для учащихся в новых регионах России горожане передали более 160 тысяч необходимых вещей. Среди отправленного — канцтовары, школьная форма и рюкзаки. Ресурсный центр «Мосволонтер» уже передал по месту назначения две партии груза. Общий вес составил свыше 11,5 тонны.





В акции приняли участие около 60 московских организаций, в том числе благотворительные фонды, школы, вузы, колледжи, представители бизнеса и городские структуры. В штабы по сбору гуманитарной помощи товары для школьников привозили производители детской одежды, компании из сферы строительства и финансов, учреждения по регулированию имущественных отношений, экологическому мониторингу, государственным услугам и другие.





За два месяца москвичи передали школьникам более 78 тысяч тетрадей и ручек, почти 6,5 тысячи обложек для учебников, около пяти тысяч линеек, циркулей, транспортиров и чертежных комплектов, более 32 тысяч простых и цветных карандашей, точилок и ластиков, свыше 4,3 тысячи школьных рюкзаков и пеналов, 420 наборов первоклассника и более шести тысяч единиц других канцелярских товаров.





Также в гуманитарный груз вошло свыше 600 комплектов школьной и спортивной формы. Учащимся музыкальных школ отправили тетради для нот и инструменты.