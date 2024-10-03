В МВД России показали видео с украденным кенгуренком

По версии правоохранителей, первое похищение случилось рано утром 27 сентября в Ярославле. Неизвестный выкрал детеныша кенгуру по кличке Крош, спустя три дня еще одно похищение произошло в Калужской области. Там украли двух животных.





Подозреваемого задержали на вокзале в городе Александрове во Владимирской области. В его сумке нашли одного из похищенных в калужском зоопарке кенгурят.





В отношении мужчины завели уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.