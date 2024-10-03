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В МВД России показали видео с украденным кенгуренком
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Подозреваемый в краже трех животных был задержан undefined
Новости

В МВД России показали видео с украденным кенгуренком

Подозреваемый в краже трех животных был задержан

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении кенгуру из зоопарков в Ярославской и Калужской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она опубликовала кадры допроса подозреваемого.

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По версии правоохранителей, первое похищение случилось рано утром 27 сентября в Ярославле. Неизвестный выкрал детеныша кенгуру по кличке Крош, спустя три дня еще одно похищение произошло в Калужской области. Там украли двух животных.


Подозреваемого задержали на вокзале в городе Александрове во Владимирской области. В его сумке нашли одного из похищенных в калужском зоопарке кенгурят.


В отношении мужчины завели уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ).  Он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.

#кража #мвд #животные
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