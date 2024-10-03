В Telegram произошел массовый сбой

Неполадки продолжались более часа. В частности, Telegram перестал работать не только на территории России, но и в Казахстане, а также других странах.





23 сентября один из основателей Telegram Павел Дуров сообщил, что правоохранительным органам в ответ на обоснованные юридические запросы могут быть переданы телефоны и IP-адреса пользователей, нарушающих правила мессенджера.





Он также отметил, что функцией поиска в Telegram злоупотребляли люди, которые нарушали условия предоставления услуг, продавая нелегальные товары.