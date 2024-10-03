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В Telegram произошел массовый сбой
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Приложение не обновляется undefined
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В Telegram произошел массовый сбой

Приложение не обновляется

Сначала пользователи Telegram рассказали, что медленно отправляются сообщения, не грузятся медиа и не открываются чаты мессенджера. Позже приложение перестало обновляться. 

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Неполадки продолжались более часа. В частности, Telegram перестал работать не только на территории России, но и в Казахстане, а также других странах.


23 сентября один из основателей Telegram Павел Дуров сообщил, что правоохранительным органам в ответ на обоснованные юридические запросы могут быть переданы телефоны и IP-адреса пользователей, нарушающих правила мессенджера. 


Он также отметил, что функцией поиска в Telegram злоупотребляли люди, которые нарушали условия предоставления услуг, продавая нелегальные товары.

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