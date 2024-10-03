В МВД России подтвердили возбуждение уголовного дела против «известных блогеров»

В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Его обстоятельства связаны с деятельностью известных блогеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





«По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка», — рассказала Волк.





После этого фигуранты предоставляли подложные документы в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, отметила она. По предварительным данным, только за полгода за пределы России было выведено свыше 250 миллионов рублей.





РИА Новости и ТАСС пишут, что речь идет о блогерах Валерии (Лерчек) и Артеме Чекалиных.





Как сообщают «Известия», вместе с блогерами задержан соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Он, предположительно, предложил создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов.