Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара

Российские военные взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.
Город был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток», добавили в ведомстве.
2 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально подтвердили выход из Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командование.
Оперативное командование «Хортица» заявило, что после российских ударов по флангам, «которые истощили оборону» ВСУ, «возникла угроза оцепления города». В связи с этим было решено вывести войска из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику.