Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара

2 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально подтвердили выход из Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командование.





Оперативное командование «Хортица» заявило, что после российских ударов по флангам, «которые истощили оборону» ВСУ, «возникла угроза оцепления города». В связи с этим было решено вывести войска из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику.