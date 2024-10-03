Очевидец рассказал о пожаре в колонии в Екатеринбурге

На территории ИК-10 в Екатеринбурге произошло возгорание кровли одного из зданий. Очевидец, чей цех находится в 100 метрах от ИК-10, рассказал Daily Storm, что спасателям удалось справиться с огнем менее чем за час. В результате ЧП никто не пострадал, заявили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.





«Минут 40 назад в нашем районе была движуха. Я видел, как пролетали пожарные машины, ездили к колонии. А сейчас, видимо, разъехались. Не вижу уже пожарных. Дым сразу шел. А теперь пропал. Вероятно, все потушили. Даже запаха гари нет. Нормально дышится», — сообщил очевидец.





«Возможно, пожар несильный был. Сейчас знакомый мне рассказал, что пара пожарных машин стоят. Но ничего серьезного. Нам-то дым работать в цеху не мешал. На моей памяти это вообще первый пожар в колонии. Раньше такого здесь не было вроде», — добавил собеседник.





В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области позднее уточнили, что в 19:18 (17:18 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, а в 19:23 (17:23 мск) открытое горение ликвидировано.





В ведомстве также рассказали, что сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара были задействованы 14 единиц спецтехники, 46 человек личного состава.