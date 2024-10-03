МЧС: По указанию Путина из Ливана эвакуировали 60 россиян

Всего 33 тонны груза: продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции. На обратном пути ИЛ-76 забрал родственников дипломатов, служащих на территории Ливана, в том числе беременных женщин. Всех пассажиров сопровождают психологи.





Тем временем посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал находящимся в Израиле согражданам подумать о том, чтобы покинуть страну, «пока имеются такие возможности».