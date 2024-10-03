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МЧС: По указанию Путина из Ливана эвакуировали 60 россиян
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ИЛ-76 доставил на Ближний Восток 33 тонны гуманитарной помощи undefined
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МЧС: По указанию Путина из Ливана эвакуировали 60 россиян

ИЛ-76 доставил на Ближний Восток 33 тонны гуманитарной помощи

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке семьи российских дипломатов, работающих в Ливане, было решено эвакуировать. По указанию президента РФ Владимира Путина в Бейрут вылетел спецборт с гуманитарной помощью. 

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Всего 33 тонны груза: продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции.  На обратном пути ИЛ-76 забрал родственников дипломатов, служащих на территории Ливана, в том числе беременных женщин. Всех пассажиров сопровождают психологи.


Тем временем посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал находящимся в Израиле согражданам подумать о том, чтобы покинуть страну, «пока имеются такие возможности».

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака будут действовать до 3 ноября. 

#гуманитарная помощь #ближний восток #ливан
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