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Путин поддержал идею начинать «Разговоры о важном» с детского сада
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Глава государства согласился, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет undefined
Новости

Путин поддержал идею начинать «Разговоры о важном» с детского сада

Глава государства согласился, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» согласился с тем, что «Разговоры о важном» следует ввести в воспитательный процесс уже в детских садах. 

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Он подчеркнул, что «в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать». 


«Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», — обратил внимание Путин.


Он сказал, что этот вопрос следует обсудить со специалистами, детскими психологами и понять, что представляет из себя ребенок в три года, четыре и пять лет. 


«Кто-то говорит и в пятилетнем возрасте: я хочу быть солдатом, берет автомат игрушечный, играется. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, у них есть определенный уровень развития», — указал Путин. 


С таким предложением к президенту обратилась воспитательница детского сада из Вологды Надежда Воронцова. Она рассказала, что ее дочь учится в седьмом классе и посещает «Разговоры о важном» в школе.


Проект «Разговоры о важном» стартовал в российских учебных заведениях в сентябре 2022 года. 

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