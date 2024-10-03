Путин поддержал идею начинать «Разговоры о важном» с детского сада

Он подчеркнул, что «в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать».





«Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», — обратил внимание Путин.





Он сказал, что этот вопрос следует обсудить со специалистами, детскими психологами и понять, что представляет из себя ребенок в три года, четыре и пять лет.





«Кто-то говорит и в пятилетнем возрасте: я хочу быть солдатом, берет автомат игрушечный, играется. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, у них есть определенный уровень развития», — указал Путин.





С таким предложением к президенту обратилась воспитательница детского сада из Вологды Надежда Воронцова. Она рассказала, что ее дочь учится в седьмом классе и посещает «Разговоры о важном» в школе.





Проект «Разговоры о важном» стартовал в российских учебных заведениях в сентябре 2022 года.