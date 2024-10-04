Медведев заявил, что контракт с Минобороны — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО

«Заключение контракта — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», — написал политик в соцсети «ВКонтакте».





По информации Медведева, работой с будущими контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах страны, улучшается система выплат и других форм поддержки.





«Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — отметил Медведев.





Месяц назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что в России не обсуждается мобилизация. Представитель Кремля указал, что «все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты».