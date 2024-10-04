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Медведев заявил, что контракт с Минобороны — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО
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Он подчеркнул, что во всех регионах проводится работа по усовершенствованию мер поддержки военных undefined
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Медведев заявил, что контракт с Минобороны — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО

Он подчеркнул, что во всех регионах проводится работа по усовершенствованию мер поддержки военных

На специальную военную операцию на Украине сейчас направляются только те россияне, которые заключили контракт с Минобороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Заключение контракта — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», — написал политик в соцсети «ВКонтакте».


По информации Медведева, работой с будущими контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах страны, улучшается система выплат и других форм поддержки. 


«Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — отметил Медведев.


Месяц назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что в России не обсуждается мобилизация. Представитель Кремля указал, что «все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты». 

#сво #дмитрий медведев #контрактники
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