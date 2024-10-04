В Воронежской области после падения украинского беспилотника начался пожар на нефтебазе

Он отметил, что один из подавленных РЭБ беспилотников упал на территории нефтебазы, там загорелась пустая цистерна. По его сведениям, пострадавших нет.





По данным Минобороны, за ночь в России сбили 18 БПЛА. Над Белгородской и Воронежской областями уничтожено по шесть БПЛА, пять — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области.





В ночь на 3 октября, по словам Гусева, в регионе было подавлено «около трех десятков украинских беспилотников». В одном из районов женщина получила осколочное ранение средней степени тяжести. Она была госпитализирована.