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В Воронежской области после падения украинского беспилотника начался пожар на нефтебазе
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По предварительной информации, никто не пострадал undefined
Новости

В Воронежской области после падения украинского беспилотника начался пожар на нефтебазе

По предварительной информации, никто не пострадал

В Воронежской области на нефтебазе случился пожар из-за падения украинского дрона. Об этом рассказал воронежский губернатор Александр Гусев. 

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Он отметил, что один из подавленных РЭБ беспилотников упал на территории нефтебазы, там загорелась пустая цистерна. По его сведениям, пострадавших нет. 


По данным Минобороны, за ночь в России сбили 18 БПЛА. Над Белгородской и Воронежской областями уничтожено по шесть БПЛА, пять — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области.


В ночь на 3 октября, по словам Гусева, в регионе было подавлено «около трех десятков украинских беспилотников». В одном из районов женщина получила осколочное ранение средней степени тяжести. Она была госпитализирована. 

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