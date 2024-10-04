Новости
Новости 18+
St
Глава ФСБ Бортников: Вербовщики исполнителей теракта в «Крокусе» состояли в «Вилаяте Хорасан»
18+
Целенаправленную работу террористы вели через интернет, подчеркнул он Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Новости

Глава ФСБ Бортников: Вербовщики исполнителей теракта в «Крокусе» состояли в «Вилаяте Хорасан»

Целенаправленную работу террористы вели через интернет, подчеркнул он

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Вербовщики террористов из «Крокуса» связаны с «Вилаятом Хорасан»*, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, представители движения «окучивали» по Сети исполнителей в таджикской диаспоре на территории РФ, и в итоге как минимум четверо человек вступили в запрещенную организацию.


«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами «Вилаята Хорасан» и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане», — сказал Бортников.


Он отметил, что радикалы, проникающие в РФ в миграционных потоках, являются благоприятной вербовочной средой для террористов и иностранных спецслужб.


22 марта несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Погибли 145 человек, более 500 пострадали.


﻿*«Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещена на территории РФ. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#бортников #фсб #теракт в крокус сити холле
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...