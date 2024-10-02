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Гладков сообщил о гибели еще одного жителя Белгородской области
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Таким образом, за сутки из-за обстрела ВСУ умерли три человека undefined
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Гладков сообщил о гибели еще одного жителя Белгородской области

Таким образом, за сутки из-за обстрела ВСУ умерли три человека

Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Атаке подверглось сельхозпредприятие. По предварительной информации, ранения получили 13 человек, добавил глава региона. Всех пострадавших доставили в больницы.

Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. У одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья.

Таким образом, количество погибших при обстрелах со стороны Украины выросло до трех.

Ранее Гладков сообщал о двух погибших. Водитель грузовика скончался из-за атаки FPV-дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. При обстреле села Крапивное Шебекинского городского округа мирный житель скончался от полученных травм.

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