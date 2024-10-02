Гладков сообщил о гибели еще одного жителя Белгородской области

Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Атаке подверглось сельхозпредприятие. По предварительной информации, ранения получили 13 человек, добавил глава региона. Всех пострадавших доставили в больницы.
Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. У одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья.
Таким образом, количество погибших при обстрелах со стороны Украины выросло до трех.
Ранее Гладков сообщал о двух погибших. Водитель грузовика скончался из-за атаки FPV-дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. При обстреле села Крапивное Шебекинского городского округа мирный житель скончался от полученных травм.