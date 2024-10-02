Путин подписал закон об освобождении подсудимых при заключении военного контракта

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых в случае заключения контракта на военную службу или мобилизации.
Документ, который вносит изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован 2 октября на сайте правовых актов. В пакет с этим законом также входят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.
Согласно поправкам, подсудимые будут освобождены от ответственности, если подпишут контракт с Минобороны или попадут под мобилизацию. Ранее контракт могли подписать только те, кто находится под следствием или уже осужден по уголовному делу.
Кроме того, судопроизводство может быть приостановлено в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах России в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.
Ранее в Госдуме объяснили необходимость подобного изменения тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде.