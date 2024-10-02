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Путин подписал закон об освобождении подсудимых при заключении военного контракта
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Ранее контракт могли подписывать осужденные undefined
Новости

Путин подписал закон об освобождении подсудимых при заключении военного контракта

Ранее контракт могли подписывать осужденные

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых в случае заключения контракта на военную службу или мобилизации.

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Документ, который вносит изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован 2 октября на сайте правовых актов. В пакет с этим законом также входят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Согласно поправкам, подсудимые будут освобождены от ответственности, если подпишут контракт с Минобороны или попадут под мобилизацию. Ранее контракт могли подписать только те, кто находится под следствием или уже осужден по уголовному делу.

Кроме того, судопроизводство может быть приостановлено в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах России в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость подобного изменения тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде.

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