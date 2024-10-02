Председатель ЛДПР Слуцкий заявил, что будет бороться за освобождение однопартийца Глискова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что намерен бороться за освобождение из тюремного заключения экс-кандидата в губернаторы Красноярского края, бывшего депутата Законодательного собрания от ЛДПР Александра Глискова.
По словам Слуцкого, решение о заключении вынесено на основании показаний свидетелей, самих находившихся под уголовным преследованием. Никаких реальных подтверждений обвинение представить не смогло, добавил Слуцкий.
«Партийные юристы продолжают работать над делом, будем бороться, подавать апелляции. Если понадобится — поможем выплатить штраф. Но посадить на такой срок из-за надуманных обвинений не позволим!» — сказал председатель ЛДПР.
Глисков был арестован в ноябре 2023 года. По версии следствия, в 2017 году депутат через посредника потребовал у заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации передать ему взятку в размере пяти миллионов рублей, но получил только один миллион.
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что 2 октября 2024 года Глискова приговорили к 10 годам колонии по обвинению во взяточничестве.