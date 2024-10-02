Председатель партии «Яблоко» Рыбаков прокомментировал обыски у активиста Шлосберга

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков возмутился тем, что силовики пришли с обысками в квартиру 95-летнего отца псковского активиста Льва Шлосберга (признан иноагентом). Политик посчитал это «актом устрашения». Шлосберг написал в своем Telegram-канале, что на него завели дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Активист отрицает свою вину.





«Обыски, которые проводятся в шесть утра в квартире отца Льва — человека, перешагнувшего 90-летний рубеж и отдавшего своей стране всю свою жизнь, — это попытка демонстративно унизить человека», — заявил Daily Storm Рыбаков.





О том, что заместитель председателя партии «Яблоко» подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщала пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В ведомстве отмечали, что в отношении Шлосберга «проводятся обыски и иные следственные действия».





По версии СК, псковский активист, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.





Шлосберг позднее сообщил, что к нему пришли правоохранители в шесть часов утра. Обыск продлился до 07:30 мск и прошел в квартире активиста, его пожилого отца и «по месту жительства людей, которые никак не связаны» с ним, уточнил сам Лев Шлосберг. Затем его увезли на допрос. Жена Шлосберга заявляла, что он не был задержан.





По утверждению Шлосберга, состава преступления в его действиях нет — он пунктуально выполняет все предусмотренные законом ограничения, указывается в сообщении в Telegram-канале партии «Яблоко».





В феврале 2024 года суд Пскова за один день дважды оштрафовал Шлосберга из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тысяч рублей.





Ранее, в мае 2022 года, политику выписали два штрафа за дискредитацию армии. Минюст России включил в реестр иноагентов Шлосберга в июне 2023-го. Политик заявлял РБК, что находится «у себя на родине» и не намерен «совершенно ничего менять в своей жизни».