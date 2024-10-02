В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погиб водитель грузовика

Дроны ВСУ атаковали два грузовых автомобиля, движущихся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. В результате атаки один из водителей погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Водитель другого грузовика ранен. Он получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы. Попутным транспортом его доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь, рассказал глава региона.
Информация о последствиях атаки дрона уточняется, заявил Гладков. На месте работают оперативные службы.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины села Крапивное Шебекинского округа погиб мирный житель. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.