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В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погиб водитель грузовика
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Еще один шофер ранен undefined
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В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погиб водитель грузовика

Еще один шофер ранен

Дроны ВСУ атаковали два грузовых автомобиля, движущихся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. В результате атаки один из водителей погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Водитель другого грузовика ранен. Он получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы. Попутным транспортом его доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь, рассказал глава региона.

Фото: Telegram / «Настоящий Гладков»

Информация о последствиях атаки дрона уточняется, заявил Гладков. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины села Крапивное Шебекинского округа погиб мирный житель. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.

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