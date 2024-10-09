За ночь 47 украинских беспилотников были сбиты над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 47 украинских дронов над пятью регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
Над Белгородской областью уничтожили пять беспилотников, над Курской и Ростовской областями — по два, над Краснодарским краем — один. Над акваторией Азовского моря были сбиты 13 беспилотников.
Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над ее территорией силы ПВО сбили 24 беспилотника.
Местное издание «Брянская губерния» со ссылкой на читателя пишет, что ночью в городе Карачеве звучала сирена и слышался грохот. Какова его природа, не уточняется. Губернатор области Александр Богомаз о грохоте, который слышали жители, не писал.