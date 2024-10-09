Новости
Новости 18+
St
За ночь 47 украинских беспилотников были сбиты над регионами России
18+
Жители Брянской области жаловались на вой сирены undefined
Новости

За ночь 47 украинских беспилотников были сбиты над регионами России

Жители Брянской области жаловались на вой сирены

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 47 украинских дронов над пятью регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Над Белгородской областью уничтожили пять беспилотников, над Курской и Ростовской областями — по два, над Краснодарским краем — один. Над акваторией Азовского моря были сбиты 13 беспилотников.

Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над ее территорией силы ПВО сбили 24 беспилотника.

Местное издание «Брянская губерния» со ссылкой на читателя пишет, что ночью в городе Карачеве звучала сирена и слышался грохот. Какова его природа, не уточняется. Губернатор области Александр Богомаз о грохоте, который слышали жители, не писал.

#пво #брянская область #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...