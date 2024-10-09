В Брянской области зафиксировали ЧС из-за детонации взрывоопасных предметов

По данным «Брянск.Ньюс», попытки атаковать арсенал в Карачеве предпринимались ВСУ и раньше. В апреле 2022 года самолет украинских ВВС долетел до Карачева и сбросил боеприпасы рядом со складом, но они не сдетонировали.