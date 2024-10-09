В Брянской области зафиксировали ЧС из-за детонации взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
В управлении отметили, что режим функционирования «чрезвычайная ситуация» не вводился. О том, что привело к детонации взрывоопасных объектов, не уточняется.
Украинские дроны атаковали 67-й арсенал в городе Карачеве, пишет местное издание «Брянск.Ньюс» со ссылкой на жителей райцентра. Издание указывает, что сообщения о взрывах на территории арсенала появились 9 октября около трех часов ночи.
Официальной информации о произошедшем не было. Глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале писал только о сбитых украинских дронах.
По данным «Брянск.Ньюс», попытки атаковать арсенал в Карачеве предпринимались ВСУ и раньше. В апреле 2022 года самолет украинских ВВС долетел до Карачева и сбросил боеприпасы рядом со складом, но они не сдетонировали.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 октября над Брянской областью силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника.