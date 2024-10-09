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«Золотая осень»: знакомство с культурой регионов в Свиблове
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На площадке проводят мастер-классы и спортивные соревнования undefined
Новости

«Золотая осень»: знакомство с культурой регионов в Свиблове

На площадке проводят мастер-классы и спортивные соревнования

В Москве проходит гастрономический фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая». На него приехали более 150 фермеров и представителей хозяйств из десятков уголков страны. Одна из площадок расположена в районе Свиблово.

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Фестиваль дарит возможность попробовать лакомства, познакомиться с культурой регионов и отдохнуть! Здесь также можно поучаствовать в спортивном мероприятии «Побей рекорд за 60 секунд и получи приз!»

Организаторы этого мероприятия стараются привить жителям района любовь к спорту и выяснить, кто из них самый сильный, самый быстрый, самый гибкий.

Также тут проходили выступления фолк-музыкантов и кавер-групп. Например, 5 октября играл коллектив «Полина В Полет» — ребята исполняют авторские песни в стиле урбанистического дэнса с элементами латино и симфо.

Для самых маленьких организован мастер-класс по прикладному искусству. 11 октября здесь будут обучать декорированию книжных обложек, а затем пройдет занятие по украшению стикерпаков.

Подробнее о гастрономическом фестивале «Золотая осень» можно узнать на сайте.

#москва #фестиваль #золотая осень
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