«Золотая осень»: знакомство с культурой регионов в Свиблове

В Москве проходит гастрономический фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая». На него приехали более 150 фермеров и представителей хозяйств из десятков уголков страны. Одна из площадок расположена в районе Свиблово.
Фестиваль дарит возможность попробовать лакомства, познакомиться с культурой регионов и отдохнуть! Здесь также можно поучаствовать в спортивном мероприятии «Побей рекорд за 60 секунд и получи приз!»
Организаторы этого мероприятия стараются привить жителям района любовь к спорту и выяснить, кто из них самый сильный, самый быстрый, самый гибкий.
Также тут проходили выступления фолк-музыкантов и кавер-групп. Например, 5 октября играл коллектив «Полина В Полет» — ребята исполняют авторские песни в стиле урбанистического дэнса с элементами латино и симфо.
Для самых маленьких организован мастер-класс по прикладному искусству. 11 октября здесь будут обучать декорированию книжных обложек, а затем пройдет занятие по украшению стикерпаков.
Подробнее о гастрономическом фестивале «Золотая осень» можно узнать на сайте.