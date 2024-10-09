Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму документ, который предусматривает изменения в законе «О Следственном комитете России». Он дополняется нормой о том, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации.