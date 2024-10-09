Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК

Совет Федерации на пленарном заседании 9 октября одобрил закон о продлении срока пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК) России после достижения им 70 лет.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму документ, который предусматривает изменения в законе «О Следственном комитете России». Он дополняется нормой о том, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации.
Законопроект был поддержан Государственной думой и одобрен в первом чтении, сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. По решению руководителя срок службы сотрудника, достигшего предельного возраста и замещающего должность в следственном органе СК, может быть продлен на пять лет.