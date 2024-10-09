Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ

В Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино ранения получили три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Двое мужчин сами обратились в больницу. У одного осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки, уточнил губернатор.
Кроме того, пострадала женщина. Она получила слепое осколочное ранение лопатки. Бойцы самообороны передали женщину бригаде скорой помощи.
Гладков заявил, что, по предварительной информации, в городе осколками снарядов были повреждены шесть частных домов и 10 автомобилей. Также три беспилотника атаковали два промышленных предприятия. На территории одного пробита кровля производственного здания, на территории другого — повреждена стена.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что за сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов в девяти районах. Ранения получили три мирных жителя.