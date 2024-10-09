Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ

Гладков заявил, что, по предварительной информации, в городе осколками снарядов были повреждены шесть частных домов и 10 автомобилей. Также три беспилотника атаковали два промышленных предприятия. На территории одного пробита кровля производственного здания, на территории другого — повреждена стена.