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Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ
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За сутки Вооруженные силы Украины обстреляли 17 населенных пунктов undefined
Новости

Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины обстреляли 17 населенных пунктов

В Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино ранения получили три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Двое мужчин сами обратились в больницу. У одного осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки, уточнил губернатор.

Кроме того, пострадала женщина. Она получила слепое осколочное ранение лопатки. Бойцы самообороны передали женщину бригаде скорой помощи.

Гладков заявил, что, по предварительной информации, в городе осколками снарядов были повреждены шесть частных домов и 10 автомобилей. Также три беспилотника атаковали два промышленных предприятия. На территории одного пробита кровля производственного здания, на территории другого — повреждена стена.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что за сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов в девяти районах. Ранения получили три мирных жителя.

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