Суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента страны Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона об иноагентах на время рассмотрения иска в суде. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
В постановлении также уточняется, что двое судей из восьми не были согласны с подобным решением. Кроме того, суд взял в производство указанное дело по существу.
Иски в Конституционный суд с требованием упразднения закона подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, отмечает «Sputnik Грузия».
Ранее Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иностранных агентах. На брифинге 18 мая 2024 года она заявила, что закон об иноагентах противоречит конституциям и всем направлениям ЕС, поэтому представляет проблему на пути интеграции в Европу.
Парламент Грузии 14 мая 2024 года принял закон «О прозрачности иностранного влияния», известный как «закон об иноагентах», в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты.