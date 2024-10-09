В Курской области российские военные освободили два населенных пункта

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, российская группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово. Также бойцы отразили две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.
Российские военные продолжают действия по разгрому украинских группировок, вклинившихся на территорию Курской области, уточнили в ведомстве. ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении около 100 военных. Потери Украины за все время боев в этом регионе превысили 21 350 человек.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС России поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами.