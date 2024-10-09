В Курской области российские военные освободили два населенных пункта

Российские военные продолжают действия по разгрому украинских группировок, вклинившихся на территорию Курской области, уточнили в ведомстве. ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении около 100 военных. Потери Украины за все время боев в этом регионе превысили 21 350 человек.