Посол Украины Бондарь: Киев хочет провести мирный саммит с участием России

Украина надеется провести мирный саммит с участием России до конца года. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Бондарь, его цитирует агентство Reuters.
По словам посла, двусторонние переговоры между Киевом и Москвой исключены. Посредником в обсуждении требований к России будут третьи стороны.
Основной целью саммита станет достижение справедливого мира на Украине, заявил Бондарь. Ожидается, что в саммите примет участие международное сообщество, которое совместно с Украиной разработает список шагов для достижения мира.
Ранее сообщалось, что второй мирный саммит по Украине, который планировалось провести в ноябре, был отменен. По мнению советника главы офиса президента Украины Дарьи Заривной, мероприятие пройдет позже.
Первая конференция по Украине прошла в Бюргенштоке 15-16 июня. В форуме не принимали участия делегации некоторых государств, включая Россию и Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала итоговое коммюнике.